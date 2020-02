Az április 17-19-i Kínai Nagydíjat már jó ideje elnapolták, ám a dolgok jelenlegi állása szerint a 2020-as Forma-1-es világbajnokság első három futama, az Ausztrál, a Bahreini és a Vietnámi Nagydíj a tervek szerint zajlik majd.

Ha ez így is marad, nagy kérdés, hogy mi lesz az F1 olasz szereplőivel, hiszen az Alpha Tauri, a Ferrari és a Pirelli is a koronavírus-fertőzések európai gócpontjában, Észak-Olaszországban található, több ország – köztük Vietnám – is beutazási tilalmat vezetett be az onnan érkezőkre.

A sportág keretszerződései szerint nagydíjat minimum 16 autó részvételével lehet rendezni, így elvi akadálya nem lenne a futamok megtartásának, de az Alpha Tauri főnöke, Franz Tost szerint nem lenne fair, ha nélkülük indulna a szezon.