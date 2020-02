Az utolsó négyórás műszakkal péntek délután befejeződött a 2020-as Forma-1-es előszezoni tesztelés a Circuit de Barcelona-Catalunya pályán.

A borús, de száraz időben a délelőtti gyors körök után sokan hosszabb etapokkal, versenyszimulációkkal foglalkoztak, de születtek azért jó idők is: a mercedeses Valtteri Bottas 1:16,196-tal zárta az élen a napot. A finn ezzel a hét legjobbját is hozta, de saját múlt heti csúcsával (1:15,732) nem bírt.

🏁 It’s a wrap! @ValtteriBottas, fastest time on the last day of #F1Testing 2020! pic.twitter.com/HAQP71A2EI

— Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) February 28, 2020