A pályának két döntött kanyarja lesz: a 3-as (Hugenholtz) és a 14-es (Arie Luyendyk). Előbbi dőlésszöge 19, utóbbié kicsit kevésbé meredek, 18 fokos.

A pálya kanyarjainak megdöntéséről már a tavaly elhunyt Charlie Whiting egykori versenyigazgatóval is egyeztettek a hollandok. A kivitelezésbe egy olyan céget is bevontak, amely oválpályás kerítések specialistája (SmithFence).

A 3-as kanyarban mostantól akár két autó is elfér egymás mellett, míg a célegyenesre rávezető 14-es kanyart akár padlógázzal is be lehet majd venni.

Galéria (fotók Motorsport Week)

A kivitelezést az olasz Dromo irányította, amely tavaly a silverstone-i pályát aszfaltozta újra. A cég alapítója, Jarno Zaffelli szerint a két új kanyar hasonlóan nagy kihívást jelent majd a versenyzők számára, mint a spái Eau Rouge, vagy a silverstone-i Maggots és Becketts.

Az aszfaltozás során olyan keveréket használtak, amely csökkenti a keletkező gumitörmelék mennyiségét, így a versenyzők képesek lesznek majd többféle nyomvonalat választani.