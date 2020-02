That’s it for today! 🏁 Kubica tops the first day of second #F1Testing . 👌🏻 pic.twitter.com/6ehoZIQOTW

Kubica mögött a Red Bull-os Max Verstappen végzett. A holland délután vette át az autót csapattársától, Alexander Albontól, aki a délelőtt nagy részét a garázsban töltötte, az RB16-ost hosszasan szerelték.

🚩 RED FLAG 🚩 Verstappen and Kvyat both stop out on track, and bring the fourth day of #F1Testing to a slightly early close 🏁 pic.twitter.com/yqUI27XHLB — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

Verstappen a nap végének főszereplője lett azzal, hogy néhány perccel a leintés előtt a mai második megpördülése után leállt, majd vele gyakorlatilag egy időben a másik Red Bull-os autó, az Alpha Tauri is ugyanezt tette arrébb, az ő incidenseikkel zárult a gyakorlás.

🏁 That’s a wrap to the day 🏁@SChecoPerez ends the afternoon with P3⃣ & 8⃣4⃣ laps A total of 1⃣2⃣7⃣ laps from both Checo & @lance_stroll with the RP20 today! 🤜🤛#F1Testing #F1 pic.twitter.com/lZaUPCAfQX — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) February 26, 2020

A harmadik leggyorsabb a Racing Point-os Sergio Perez volt, „a rózsaszín Mercedes” egyébként délelőtt is versenyképesnek tűnt Lance Stroll kezei között.

A Mercedesnél a pilóták feltűnés nélkül, de szorgalmasan dolgoztak, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas összesen 179 kört hozott össze.

That was close! #F1Testing

Red flag to clean all the debris 📹 @F1 pic.twitter.com/4Cl0MESNUa — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) February 26, 2020

A Ferrari sem villogott, ami a tempót illeti, de a vörös autó is szép távot teljesített. Délelőtt Sebastian Vettelnek volt egy látványos, de nem túl veszélyes megpördülése a 7-es kanyarban. Az autó nem sérült, de a pályára felkerült kavicsok miatt előkerült a piros zászló. Később a műszaki hibával leálló Williams miatt is meg kellett szakítani a körözést.