A barcelonai tesztelés múlt szerdai, első napján a Racing Point 2020-as autója volt a fő téma, hiszen a silverstone-i alakulat egy a 2019-es, világbajnoki Mercedesre kísértetiesen hasonlító modellt engedett ki a garázsból.

A csapat nem is tagadta a másolást, de mindvégig ragaszkodtak hozzá, hogy ennyiről és nem többről van szó, nem kaptak információkat, segítséget a motorpartner Mercedestől, a tervezőik, mérnökeik felvételek, fotók alapján rajzolták meg az RP20-ast.

„Rosszabb autót kellene másolnunk? Logikus, hogy a világbajnok volt a példa. De magunk építettük az autónkat, a Mercedes nem segített. És nem is újdonság, amit csináltunk, azaz hogy egy másik csapat koncepcióját alkalmaztuk. Ez kezdetektől fogva jelen volt az F1-ben. A csapatok mindig is csinálták ezt és fogják is csinálni” – magyarázta a technikai főnök, Andy Green.

Az Auto Bild Motorsport szerint a Racing Point érvelése nem hatotta meg a Renault-t, a csapat óvásra készül a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon. A Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko szerint a McLaren szintén lépni fog.

„Mi kimaradunk ebből, de a McLaren és a Renault nem hagyja majd szó nélkül a dolgot” – utalt arra az osztrák, hogy mindhárom csapat a konstruktőri 4. helyre hajt, így nem fogják hagyni, hogy a Racing Point más munkájának gyümölcsével kaparintsa azt meg.