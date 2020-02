A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a múlt héten hivatalosan is megerősítette, amire számítani lehetett: a koronavírus-járvány miatt bizonytalan időre elhalasztották az április 17-19-i hétvégére tervezett Forma-1-es Kínai Nagydíjat.

A sanghaji futam előtt az F1 történetének első Vietnámi Nagydíja van a naptárban, elvileg az április 3-5-i hétvégén versenyeznek majd a főváros, Hanoi utcai pályáján. Bár a Kínával szomszédos országban is találtak már fertőzötteket, szám szerint 16-ot, egy Hanoitól nem messze fekvő kisvárost pedig karantén alá is vettek, egyelőre a szervezők és az FIA álláspontja is az, hogy megrendezik a versenyt.

Vannak azért, akik teljesen biztosra akarnak menni: a német RTL szerdán jelezte, hogy F1-es stábjuk nem utazik majd el az új versenyhelyszínre, mert nem kockáztathatják munkatársaik egészségét. Nem lepődnénk meg, ha több más médium is követné őket.

A Forma-1-es csapatok közül a McLaren tett eddig konkrét lépéseket: a wokingi alakulat a barcelonai paddockban lévő motorhome-jánál – és minden egyéb létesítményénél – korlátozást vezetett be, senki nem léphet be, aki a megelőző 14 napban Kínában járt. Az egyénenkénti biztonsági kitiltás 14 napig szólhat, közölte a csapat.

A McLaren emellett az utazási terveit is módosította, a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjra, valamint a Vietnámi Nagydíjra utazó csapattagokat olyan járatokra helyezték át, amelyekkel kisebb kockázatú reptereken kell átszállniuk.