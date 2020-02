Olvass tovább

„Nagyon is lehetséges. Az F1 teli van meglepetésekkel. Igyekszünk majd a megfelelő időben a megfelelő helyen lenni, hogy élni is tudjunk ezzel. Bármi megtörténhet bármelyik vasárnap. Egyelőre csak Melbourne-re koncentrálunk, és hosszú lesz ez az idény, igazi maraton, de mi igyekszünk majd annyi pontot gyűjteni, amennyit csak lehet, és remélhetőleg egy-egy dobogó is akad valahol.”

Persze mivel bármi megtörténhet, a dolgok rosszul is alakulhatnak…

„Néha nem lehet tudni, mi történik az első körben. Grosjean még mindig a mezőnyben van, szóval bármikor kiüthet, sose lehet tudni” – szúrt oda az egész F1-es pályafutása alatt incidensekbe keveredő haasos franciának Szafnauer.