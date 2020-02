Az amerikai Haas elsőként, már szűk két hete megmutatta 2020-as autóját, a Renault pedig múlt szerdán villantott meg néhány grafikát az idei modelljéről, most viszont teljes valójában is előbújt a két autó: mindkét csapat Barcelonában küldte pályára idei járgányát a filmezésbe csomagolt bejáratás kedvéért.

A forgatás keretében a szabályok szerint az autó legfeljebb 100 km-t futhat, kizárólag a Pirelli demóabroncsain.

A hivatalos, közös tesztelés szerdán kezdődik a spanyol pályán.

Breaking cover!

The #VF20 takes to the track for the very first time 🤩#HaasF1 pic.twitter.com/aaIuDyKPv8

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 17, 2020