A Racing Point hivatalosan csak hétfőn, Ausztriában mutatja meg 2020-as versenyautóját, de egy szivárogtatásnak köszönhetően a nagyközönség már szombat este megláthatta az új modellt.

A legszembetűnőbb különbség természetesen a festésben van, az autóról egy az egyben eltűnt a tavaly még névadó szponzorként szereplő sportfogadási cég, a SportPesa, az osztrák vízipari BWT pedig még nagyobb felületet kapott.

Az autót valószínűleg idén látjuk utoljára rózsaszínben, hiszen 2021-től már a tulajdonos Lawrence Stroll által megszerzett Aston Martin néven fut majd, a brit luxussportkocsi-márkához pedig brit versenyzöld fényezés járja.

SportPesa gone! And so the Racing Point livery reverts to what might be the best version of the pink scheme yet… pic.twitter.com/3XycgI1DdO

— F1 Colours (@f1colours) February 15, 2020