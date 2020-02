A Red Bull Racing természetesen lépéselőnyben van, az Alpha Tauri gyakorlatilag a 2019 végi RB15-össel kezdi az idényt, majd kisebb-nagyobb csúszással kapja meg a nagyobbik csapat fejlesztéseit.

„Természetesen lesz egy kis késés, hiszen a önmagában a Red Bull Racing fejlesztései is feladják a leckét, főleg a szezon elején. Három-hat hónap az átfutás. A Red Bullnál lezajlott nagy fejlődés legkorábban a szezon közepén érvényesülhet majd az Alpha Taurinál” – magyarázta Marko.

Hozzátette azt is, hogy egyes, a 2020-as Red Bullon megjelent újítások – mint az új orr és az első felfüggesztés –, egyáltalán nem kerülnek át az AT01-esre, ugyanis vannak, amik egyszerűen nem működnének a régebbi koncepcióval.

Az Alpha Tauri ma Misanóban tartja az autó bejáratását, reggel indultak Salzburgból, a cikk megjelenésével egy időben pedig pályára is gurult az AT01-es.

Early start today!

Salzburg ✈️👉 Misano

Time to put the AT01 on track

February 15, 2020