Az új autót idén a tavaly szezon második felének párosa, azaz Danyiil Kvjat és Pierre Gasly vezeti majd, mindkét versenyző szerzett egy-egy dobogót 2019-ben, bíznak benne, hogy idén is összejöhet egy-egy jó eredmény.

A szombaton már a misanói pályán forgatási nap keretében pályára guruló autóban – immár a harmadik szezonban – a Honda erőforrása dolgozik. Ahogy a Red Bull Racingnél, úgy a kiscsapatnál is azt mondják, a motorgyártó a télen újabb fejlesztési munkát végzett Szakurában.

What a launch! 👌 Ready to hit the track and get our 2020 season started with @AlphaTauriF1 🤜🤛#PoweredByHonda pic.twitter.com/veaZH7HzpP

— Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) February 14, 2020