Az Alfa Romeo a hivatalos leleplezés előtt pályára küldte 2020-as autóját Fioranóban. A kígyóbőrös álcafestéssel ellátott C39-est a 2007-es világbajnok Kimi Räikkönen vezeti.

Az idén lejáró szerződésű finn veterán csapattársa újra a Ferrari-nevelt Antonio Giovinazzi lesz, de a csapathoz tesztelőként csatlakozott a Williamstől érkezett Robert Kubica is, aki hozta támogatóját, a lengyel olajcég Orlent, amely az idei évtől az alakulat névadó szponzoraként szerepel.

We’ve got plans for Valentine’s Day. ❤️🐍 pic.twitter.com/PqGsN3kHSU

Even snakes have a heart. Happy Valentine’s Day… 😍 #C39 pic.twitter.com/mNaUyfrlrD

📸 The first photo of C39 ❤️🐍 #Kimi7 #AlfaRomeoRacingOrlen #F1 pic.twitter.com/UPTwsFsjrL

Y ya tenemos al @alfaromeoracing C39 en Fiorano.

And the Alfa Romeo C39 is already running in Fiorano. pic.twitter.com/Koiw0wvYWP

— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 14, 2020