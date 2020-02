A délelőtti leleplezés után a címvédő Mercedes Silverstone-ban filmezési nap keretében pályára is küldte a vadonatúj W11-est, az első körök Valtteri Bottasnak jutottak, délután Lewis Hamiltoné az autó.

Taking it to the track 👊 @ValtteriBottas and W11 have hit it off nicely!

It is #ValentinesDay after all… 😉 pic.twitter.com/SlTUZ2jfTV

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 14, 2020