A tavalyiak alatt Hamilton nyilván a Ferrari versenyzőit és a Red Bull-os Max Verstappent értette – a holland és a ferraris monacói az elmúlt időszakban többször is a bajnok legyőzését tűzték ki célul erre az évre.

Olvass tovább

„Mókás ez, de én a pályán válaszolok majd” – reagált erre. „Szerintem gyakran a gyengeség jele az ilyen beszéd.”

Hamilton idén beérheti Michael Schumacher hetes világbajnoki rekordját, de azt mondja, egyelőre nem érez nyomást.

„Úgy gondolom, az idénynek ezen a pontján nem érzünk nyomást, most csak jól érezzük magunkat. Koncentrálunk, de egyelőre kiélvezzük a pillanatot. A srácok nagyon sokat dolgoztak, hogy összeálljon az autó, de csak mi ketten vezethetjük majd. Hónapokat dolgoztak azért, hogy most itt legyen, most pedig Valtterivel egy kicsit meghajtjuk.”