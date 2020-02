A Ferrarinál a 2018-as idény végén indított új kampányt a csapatnál a megelőző években „rejtőzködő” dohánygyártó, a Philip Morris.

Bár az autókon és a csapatruházaton is hangsúlyosan megjelenő „MissionWinnow” kezdeményezés hivatalosan az innovációról, a jövőről szól, sokak szerint nem is annyira burkolt dohányreklám az egész – a Ferrari tavaly számos versenyhétvégén kénytelen is volt a csapat hivatalos nevén és az autó festésén is változtatni, hogy elkerüljék a problémákat.

Úgy tűnik, ennyivel nem fogják megúszni, ugyanis most már a csapat hazájában, Olaszországban is komollyá vált az ügy: egy fogyasztóvédelmi egyesület, a Codacons jogi lépéseket tervez, miután a Ferrari 2020-as autóján is megjelentek a MissionWinnow-logók a kedd esti, Reggio Emilia-i bemutatón.

A Codacons közleményében rámutat, hogy az egészségügyi minisztérium állásfoglalása alapján a MissionWinnow közvetetten a dohánygyártót reklámozza, ezért a szervezet lépni fog, szeretnék, hogy a rendőrség az autót is lefoglalja.

„A minisztériumi döntéssel megerősítve jogi harcot indítunk a Ferrari ellen, új, a versenyjogi hatósághoz és az egészségügyi minisztériumhoz benyújtott beadványunkban azt kérjük, hogy a NAS (Nuclei Antisofisticazione e Sanita, a rendőrség egészségügyi szárnya) foglalja le a Reggio Emiliában bemutatott SF1000-es versenyautót” – közölte a a Codacons elnöke, Carlo Rienzi.