A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, Mick tavaly lépett fel az F1 közvetlen előszobájának számító Forma-2-be, és az első – nem túl erős – idény után 2020-ban is ott folytatja.

A másik F1-es Schumacher-fivér, az 1997 és 2007 között a Jordannél, a Williamsnél és a Toyotánál vezető, összesen öt futamgyőzelmet szerző Ralf Schumacher fia, a 18 éves David is versenyez, sőt, immár ő is ott lesz a Forma-1-es hétvégéken, hiszen bejelentették, hogy a 2020-as idényben a szintén kísérőszériaként működő FIA Forma-3-as bajnokságban folytatja.

David Schumacher nem lesz teljesen zöldfülű, ugyanis a széria tavalyi szezonzáróján, Szocsiban már vezetett a Campos-csapatnál. Idén a Charouz színeiben indul.

Our @FIAFormula3 driver line-up is complete! 😎Welcome to #DavidSchumacher, @1gorFraga and @NikoKari_ who have joined us for the 2020 season. Excited to have you guys onboard. Let’s go and win some #F3 races! 🏁#FIAF3 #DriverReveal #ReadyToRacehttps://t.co/gx3N0XLJBx pic.twitter.com/R5s7Z6PfCz

— Charouz Racing System (@charouzracing) February 5, 2020