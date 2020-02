A Renault-nál második évét kezdő Daniel Ricciardo az amerikai The Daily Show talkshow vendége volt a hét elején. Az idén tizedik F1-es idényének nekifutó ausztrál versenyző egyebek mellett arról is beszélt, mi az, amit nem szeret a sportágban: a tehetség nem elég, jó autó is kell hozzá.

„Talán ez az egyetlen dolog, amit nem szeretek a választott hivatásomban. Sajnos ez nem olyan, mint a tenisz, ahol nem lehet az ütőre fogni, ha nem megy jól a dolog. Itt nagyon is függünk a technikától. Az már rajtad múlik, hogy eljuss a legjobb csapatoz, ahol a legjobb technikát kaphatod.”

„Egészen bizarr, milyen technológiai fegyverkezési verseny megy a gyártók között. Már az is nagy eredmény, ha az ember bekerül a 20 Forma-1-es versenyző közé, de természetesen mindenki szeretne a legjobb lenni, a csúcsig jutni” – magyarázta.

Ricciardo 2011-ben a sereghajtó HRT-nél mutatkozott be, majd 2012-13-ban a Toro Rossónál vezetett, 2014-ben pedig a Red Bull Racing pilótája lett. Az energiaital-gyártó nagycsapatánál 3 pole-t, 7 futamgyőzelmet, 22 egyéb dobogós helyezést gyűjtött, ám 2018 nyarán meglepetésre úgy döntött, nem hosszabbít, a jó pénzért és a gyári csapat nyújtotta kilátásokért inkább a Renault-hoz igazol, ám a tavalyi év csalódást keltően gyengén sikerült a francia gyártó számára. A 30 éves versenyző renault-s szerződése idén fut ki.