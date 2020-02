A Forma-1 2021-es nagy reformcsomagjának részeként a jövő évtől az utcai autós relevanciával is rendelkező 18 colos gumik váltják az ilyen tekintetben már rég túlhaladott 13-asokat.

A nagyobb méret tesztelése már tavaly óta folyik, negatív visszajelzésekről nem is hallottunk eddig, de ez nem garancia semmire, hiszen a 2020-ra fejlesztett abroncsokat is folyamatosan próbálgatták a különböző csapatok a gumigyártó privát tesztjein, majd az első közös, austini próba után borult a bili, és a szezonzárót követő kétnapos abu-dzabi teszt után is maradt az elutasítás, ezért végül leszavazták az új termékek bevezetését, 2020-ra maradtak – az amúgy az év első felében még szidott – 2019-es Pirellik.

A Forma-1 gumiszállítója azt mondja, a 2021-es abroncsokkal nem lesz ilyen játék, akár tetszenek, akár nem, maradni fognak.

„Szerencsére már tavaly lezajlott három teszt, az első visszajelzések pedig jók a 18-as gumikról. Szóval nem számítok semmilyen meglepetésre idén” – mondta a Pirelli motorsportfőnöke, Mario Isola az Autosportnak.

„Persze nyilván más lesz a ’21-es autó. Azt eleve 18-as gumikhoz tervezik, szóval 2021-re új termék jön. Kizárt a 13-as gumikhoz való visszatérés. De bizakodó vagyok, különösen hogy az első, Paul Ricard-i teszten a Renault-val 213 kört mentünk két nap alatt (a 18-as abroncsokkal).”