A jerezi pályán utoljára 1990-ben vendégeskedett a Forma-1, azt a futamot Alain Prost nyerte. Beárnyékolta ugyanakkor a versenyhétvégét Martin Donnelly súlyos balesete, aki a pálya egyik leggyorsabb részén bukva többszörös láb- és koponyatörést szenvedett.

Az 1990-es utolsó jerezi forduló óta a Spanyol Nagydíjat Barcelonában rendezik, de már jó ideje nagy a bizonytalanság a futam ottani jövőjével kapcsolatban. 2020-ra még összejött ugyan a hosszabbítás, jövőre azonban végleg kikerülhet a naptárból Barcelona.

Ez azonban nem biztos, hogy a Spanyol Nagydíj végét is jelenti, mert opció a Jerezbe való visszatérés is. Erről egy spanyol politikus beszélt, Juan Marin szerint már voltak is tárgyalások a pálya, illetve a Liberty Media között.