Három futam időbeosztása is változik az idei Forma-1-es szezonban. Korábban a silverstone-i Brit, illetve az austini Amerikai Nagydíj rajtját tették helyi idő szerint egy órával későbbre, most Japánnal kapcsolatban is változásokat jelentettek be.

A legfontosabb újítás, hogy a rajt helyi idő szerint 14.10 helyett 13.10-kor lesz Szuzukában, ami magyar idő szerint azt jelenti, hogy reggel 7.10 helyett már 6.10-kor a tévék előtt kell ülni.

A Boxutca gyűjtésében íme az idei komplett menetrend: