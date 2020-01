A Racing Point főnöke, Otmar Szafnauer nemrég azzal riogatott , hogy a szabályváltozások egyik nem kívánt mellékhatása lehet, hogy a Forma-1 a Forma-2 szintjére lassulhat, de világos, hogy ez azért nagy túlzás, erre mutat rá a gumiszállító Pirelli motorsportfőnöke, Mario Isola is:

A Forma-1-ben 2021-ben radikális változások jönnek, többek között az autók aerodinamikája is teljesen átalakul, emellett nehezebbé is válnak majd az F1-es járgányok.

Olvass tovább

„Az autók valószínűleg lassabbak lesznek, aminek több oka lesz: a kisebb leszorítóerő és a nagyobb tömeg. A tervek szerint az autók nehezebbek lesznek a mostaniaknál, az pedig befolyásolja a köridőt. De pár másodpercről lesz szó, biztosan nem leszünk lassabbak a Forma-2-nél. Ha pedig a 2021-es F1-es autók két-három másodperccel lassabbak lesznek a mostaniaknál, de sokkal jobb lesz a show, akkor kit érdekel?”

Az F1-ben 2021-ben a Pirellit közvetlenül is érintő változás is jön: a jelenlegi 13 helyett 18 colos kerekek és gumik kerülnek az autókra (a tömegnövekedés egy része is ebből fakad majd). A Forma-2-ben már az idei évtől a nagyobb mérettel lépnek pályára az autók, de Isola azt mondta, emiatt „nem számít” semmilyen köridőváltozásra.