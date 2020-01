Mintha csak tegnap lett volna, amikor a Forma-1-ben a kétszeres világbajnok Fernando Alonso mellett bemutatkozott a McLaren neveltje, Lewis Hamilton, aki aztán példátlan újoncévvel és a második idényében megszerzett világbajnoki címmel bizonyította, hogy igazi sztár.

Az angol pilóta mostanra 13 idényt töltött el az F1-ben, a 14.-nek pedig 35 évesen fut neki, ma ünnepli ugyanis a születésnapját az 1985-ben született pilóta.

Join us in wishing a big Happy Birthday to our six-time World Champ, @LewisHamilton! 🎂🙌🎉 pic.twitter.com/juWC0apxAz

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) January 7, 2020