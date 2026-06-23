A Magyar Jármű rendszámtörténeti összeállítása szerint Magyarországon 1958-tól 1990-ig a két betűből és négy számból álló rendszámokat használták. Ez volt az a korszak, amikor a magyar utcakép elképzelhetetlen volt CA, CE, CI, CO, majd később I és U betűvel kezdődő rendszámok nélkül.

A rendszer több mint három évtizeden át kitartott, de a járművek rohamos terjedése miatt egyre több kombinációra volt szükség.

Az 1973-as Filmhíradó azért különösen érdekes, mert több akkor aktuális változást is bemutatott. Ezek közé tartozott az U kezdetű rendszámok megjelenése is.

A dolog pikantériája, hogy nem az UA-val indultak, hanem az UB betűkkel. Ennek egyszerű oka volt: az UA-t korábban már használták, de nem a magánautók körében.

A Magyar Jármű adatai szerint az UA jelzést 1958 és 1966 között olyan különleges célú járművek kaphatták, mint például darus, műhely-, műszer-, fúrótornyos, öntöző-, seprő- vagy röntgengépkocsik. Vagyis amikor a hetvenes évek elején a magánautók rendszámai eljutottak az U betűig, az UA már nem volt „szabad”. Így lett az új U-s korszak első igazán ismert rendszáma az UB.

A filmhíradó másik érdekes mondata ma már különösen furcsán hangzik. Elhangzik benne egy utalás arra, hogy a „következő ötéves tervben” sor kerülhet akár egy területalapú rendszámrendszer bevezetésére is. Ez azt jelentette volna, hogy a rendszám valamilyen módon utal az autó földrajzi kötődésére, például arra, hogy melyik megyében vagy területen tartják nyilván. Ebből végül azóta sem lett semmi.

A hazai rendszámoknál végül maradt az országosan kiosztott kombináció, majd 1990-ben jött a három betűből és három számból álló formátum, amelyet 2022-ben váltott fel a jelenleg használt hosszabb rendszám.