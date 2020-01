A Forma-1 vezérigazgatója, Chase Carey szerint megvan a megoldás, a 2021-es szabályváltozásokkal a versenyhétvégék is átalakulnak, így hiába lesz belőlük több, a terhelés nem nő majd.

„Előkészítettük az évi 25 futam lehetőségét, de azt is világossá tettük a csapatok számára, hogy számunkra a minőség az első és nem a mennyiség. Nem egy konkrét számot szeretnénk hozni, és nagyon is fontos számunkra az a terhelés, amit a háromnapos versenyhétvége jelent, ezért is kulcsfontosságú, hogy változtassunk a pénteki napokon, csökkentsük a hétvégék jelentette terhelést” – idézte a Crash.net.

„Szintén módosítottunk a tesztelésen, lerövidítettük a téli teszteket (kétszer három napra – a szerk.) és csökkentettük az idény közbeni tesztnapok számát, és további lépéseket is teszünk, hogy egészséges és globális sportágat építsünk.”

Carey megemlítette, hogy fontos cél, hogy az USA-ban egy második futamot is tető alá tudjanak hozni, valamint hogy Afrikában is megvesse a lábát a Forma-1, de mindezt mindenki számára elfogadható keretek és feltételek mellett kell megvalósítani.

„Végső soron csakis egészséges sportág teremthet munkalehetőségeket. Közös érdek, hogy a Forma-1 egészséges legyen, ezért a terhelés figyelembevételével dolgozunk. Én magam 21 versenyre mentem el az évben, és ott leszek majd mind a 22 futamon 2020-ban. Persze én nem feltétlenül vagyok ott annyi ideig, mint mások, de én is képben vagyok ezt illetően. Ennek a sportágnak is megvannak a maga kihívásai, akik pedig úgy döntenek, itt akarnak dolgozni, a sajátos erényei és problémái tudatában döntenek.”