A Forma-1-es versenyzők idén is megajándékozták egymást a jól ismert, véletlenszerű húzásos rendszerben.

Az ajándékaikat a pilóták a szezonzáró helyszínén, Abu-Dzabiban vették át, bőven volt meglepetés és nevetés. A tejet szerető újonc, Lando Norris mellszívót és cumisüveget kapott Alexander Albontól, a dús fürtjeiről ismert Antonio Giovinazzit hajgöndörítővel lepte meg Pierre Gasly, a dalra fakadni mindig kész Daniel Ricciardo teljes karaokeszettel gazdagodott volt csapattársa, Max Verstappen jóvoltából, míg a ferraris Charles Leclerc végre jó minőségű zoknikat hordhat, miután Ricciardo egy közös kiruccanáson meglátta, miket viselt a monacói…

From the novel to the utterly bizarre… 😂

It’s time for this year’s F1 Drivers’ Secret Santa! 🎅🎁#F1 🎄 pic.twitter.com/mxdkGYyLoz

— Formula 1 (@F1) December 19, 2019