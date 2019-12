A Forma-1-ben 2021-től évi 175 millió dolláros kiadási plafon lép életbe, ami ugyan nem vonatkozik majd a pilóták és a csapat három felsővezetőjének fizetésére, valamint a szállás- és marketingköltségekre, a fejlesztési költségre viszont nagyon is fog.

Az év folyamán többen is elmondták már, hogy 2020 a Forma-1 eddigi legdrágább éve lehet majd, hiszen a szezonbeli normális kiadások mellett aki csak teheti, minden jövőt illető beruházást, kiadási is igyekszik majd letudni a korlát megjelenése előtt. Így tesz majd a Ferrari is.

“Készen állunk költeni. Szerencsére az utcai autós üzletágunk képes fedezni a költségeket nem is csak az emberi erőforrások, hanem az infrastruktúra tekintetében is” – mondta az olasz márka vezérigazgatója, Louis Camilleri a Motorsport.comnak.