A jövőre első ízben rendeznek majd Forma-1-es nagydíjat Vietnamban, a helyszín a főváros, Hanoi utcáin kialakított és felépített, igen érdekes nyomvonalú pálya lesz.

Bár már gőzerővel folyik az építkezés, és a szervezők szerint 80%-on áll a felkészülés a 2020 áprilisának első hétvégéjén következő versenyre, azért a pálya vonalán még módosítottak egy kicsit, természetesen az FIA és az F1 vezetésével egyeztetve.

Hanoi Street Circuit just got a whole new corner!

Get familiar with its 23 twists and turns ↪️#VietnamGP 🇻🇳 #F1https://t.co/JHKbLXceEF

— Formula 1 (@F1) December 11, 2019