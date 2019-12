Bár a Pirelli 2020-as fejlesztése lezárult, ma pedig az is kiderülhet, hogy volt-e értelme a munkának, vagy a csapatok leszavazzák az új terméket és maradnak az idei abroncsoknál, a 2021-re szóló munka tovább folyik.

A vasárnap és ma a Forma-1 gumiszállítója a Mercedesszel dolgozott, az abu-dzabi Yas Marina pályán George Russell terelgeti a W10-est a két év múlva érkező 18 colos kerekekkel.

A méretváltás a csúcskategóriában csak két év múlva jön, de a Forma-2-ben már a jövő évben 21 colos kerekkel köröznek a versenyzők.

Welcome to @ymcofficial for two days of 2021 18-inch #Fit4F1 tyre testing, with @GeorgeRussell63

driving for @MercedesAMGF1

today and tomorrow. Current weather conditions: sunny, 25 degrees. #F1testing @F1 pic.twitter.com/Ozkeet4ObG

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) December 8, 2019