Sokak által nagyon várt esemény helyszíne lesz a valenciai Ricardo Tormo versenypálya december 9-én. Ekkor cserél járművet Valentino Rossi és Lewis Hamilton: Rossi Hamilton Mercedesét, Hamilton Rossi Yamaháját próbálhatja ki.

A rendezvényre készülve Rossi a héten a Mercedesnél járt üléspróbán. Hamilton korábban azt mondta, “nagy megtiszteltetés” lesz számára Rossival bemutatózni.

Rossi korábban a Ferrarival is tesztelt, az eredményei állítólag kifejezetten ígéretesek voltak, de végül mégsem váltott a Forma-1-re.

Super excited to swap rides with the legend Valentino Rossi very soon... Watch this space guys. You ready @ValeYellow46? 🏍💥💨 @MonsterEnergy @MercedesAMGF1 @YamahaMotoGP #LH44VR46 pic.twitter.com/yVcalan8Vo