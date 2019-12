A 2011 eleji ralis horrorbalesetében súlyos, maradandó kéz- és karsérüléseket szenvedett Robert Kubica 2019-ben visszatért a Forma-1-es rajtrácsra a Williamsnél, de kiderült, hogy versenyezni ugyan képes, de a csúcskategóriában egyértelműen csak a futottak még szintjét tudta hozni, így a szezon végén el is búcsúzott.

A 34 éves lengyel a versenyzésről persze nem akar még lemondani, már hónapokkal ezelőtt felmerült, hogy a Német Túraautó-bajnokságban (DTM) folytathatná a pályafutását 2020-ban, tegnap pedig hivatalosan is bejelentették, hogy a széria jövő heti, jerezi újonctesztjén a BMW színeiben lép pályára Kubica.

“Szeretnék köszönetet mondani a BMW Motorsportnak a jerezi tesztlehetőségért! Alig várom a vezetést és azt, hogy megismerkedhessek a DTM-versenyautóval, a turbómotorral. Nagyon is el tudom képzelni magam a DTM-ben. Új kihívásra vágyom, a DTM pedig egyértelműen az lenne. Klasszisokból álló mezőny, nagyon magas szintű versenyzés. Persze előbb meg kell látnunk, hogy megy majd a teszt” – mondta a pilóta.

Kubica az esetleges DTM-es szereplés mellett F1-es munkát is vállalhat, a Haas és a Racing Point is nagyon szeretné szimulátoros fejlesztőnek megnyerni a lengyelt, de továbbra is nyitott kérdés, hogy melyik csapatnál köt ki. A múlt héten már arról lehetett hallani, hogy megegyezett a Haasszal, ám hivatalos bejelentés azóta sincs, most pedig már az a pletyka járja, hogy inkább a silverstone-i alakulat felé hajlik.