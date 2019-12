Az F1-ben az 1950-es évek végétől jelen lévő, előbb versenyzőként próbálkozó, majd pilótamenedzserként, csapatvezetőként és -tulajdonosként dolgozó, végül a ’80-as évek elejétől az egész sportágat irányító “diktátorként” ismertté vált Bernie Ecclestone a Forma-1 hivatalos podcastje, a Beyond the Grid vendége volt.

A kisember eredményeit persze sokan elismerik, úgy tudni, már 1996-ban lovagi címmel ismerték volna el a munkáját hazájában, ám ő visszautasította azt.

“Nem igazán értek egyet az ilyesmikkel. Úgy rémlik, jó 20 éve felajánlották, de nem éltem vele. Azért, mert szerintem nem érdemel külön elismerést, amit csinálok. Nem az volt a célom, hogy az ország javára tegyem, amit teszek. Ha véletlenül az országnak is jó volt, jó, de nem ez volt a célom” – mondta.

Az utóbbi időben a 2019-ben már hatodik világbajnoki címét szerző Lewis Hamilton lovagi címe, pontosabban egyesek szerint annak feltűnő hiánya is téma. Ecclestone erre is kitért.

“Az nem kérdés, hogy sokat tett Angliáért. Másrészt viszont ahogy én, úgy ő sem azért tette, hogy Angliának jó legyen. Önmagáért tette, amit tett. Persze vannak olyanok is, akik igyekeznek a hazájukért tenni, akár anyagi nyereség nélkül is, nekik az is öröm, hogy tettek valamit.”