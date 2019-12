A Forma-1-ben 2016 második felében, a Manornál bemutatkozott Mercedes-nevelt, Esteban Ocon 2017-18-ban két szezont húzott le a Force India/Racing Pointnál, ám a csapat tulajdonosváltása miatt távoznia kellett, 2019-re pedig nem akadt neki versenyzői ülés.

A francia ifjonc az idei évet a Mercedes tartalékosaként töltötte, ám miután a német márkának sikerült megegyeznie az Ocont korábban támogató Renault-val, 2020-tól náluk vezet majd Nico Hülkenberg utódjaként.

A Merci nagyvonalúan a szerződése kifutása előtt elengedte az új csapatához, így Ocon kedden már a Renault-nál vezetett az abu-dzabi gumiteszten.

“Jó érzés újra vezetni. Persze mindig lehet javulni” – mondta a keddi 77 köre után.

“A motor is új volt számomra. Erős darab. Aztán ott van az autó egyensúlya, de azon mindig kell dolgozni. Sosem tökéletes, de azt hiszem, jó alapokat szereztem ma a holnapi folytatáshoz. Az üléspozícióm is jobb egy kicsit, mint a Mercedesben, mert több a hely – Nico és Daniel (Ricciardo) is magasabb Valtterinél (Bottas) és Lewisnál (Hamilton)” – magyarázta az első nap tapasztalatait.