A Forma-1-ben 2016-ban, a Ferrari motor- és műszaki partnereként mutatkozott be az amerikai Haas-csapat, és első évükben meglepően jól mentek, az érthető gyermekbetegségekkel együtt is 29 pontot szereztek. A Haas a következő évben is maradt a középmezőny sűrűjében, 2018-ban pedig már a három gyári csapat és a Red Bull mögött az 5. helyen zártak.

Az idei évre aztán csúnyán kisiklott a sztori, a fejlesztéssel – a pilóták figyelmeztetése ellenére – zsákutcába tévedtek, és mire világossá vált a helyzet a vezetés számára, már menthetetlen volt az idei autó.

Romain Grosjean és Kevin Magnussen a 42 lehetőségből együttesen hét alkalommal szerzett pontot, 28 egységet gyűjtöttek, eggyel kevesebbet, mint a debüt évében – ez a 9. helyre volt elég a konstruktőri versenyben.

Az eredmény érdekessége, hogy mindkét pilóta a rajtszámával egyező mennyiségű pontot szerzett, a 8-as Grosjean nyolcat, a 20-as Magnussen pedig húszat. Egyénenként ez még nem lenne annyira rendkívüli, ugyanis utolsó előtti lotusos szezonjában, 2014-ben épp Grosjean szerzett szintén 8 pontot, ám arra még sosem volt példa, hogy csapattársak hozzanak egyszerre ilyen eredményt.

A Haas 2020-ban is a mostani versenyzőkkel és Ferrari-motorral folytatja, de az amerikai alakulat távolabbi jövője egyelőre bizonytalan.