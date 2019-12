Nagy-Britannia

The Guardian: “Hamilton olyan precízen versenyzett a futam elejétől a végéig, ahogy azt egész évben tette. Már az elején előnyre tett szert és megszerezte idénybeli 11. futamgyőzelmét, ezzel beállította a saját rekordját. A dobogó tetején állt a második Max Verstappennel és a harmadik Charles Leclerc-rel – ez a felállás remélhetőleg a jövő évi főszereplőket mutatta.”

The Sun: “A Forma-1 világbajnoka a szezon talán legkönnyebb győzelmét aratta, egész idő alatt senki sem zavarta.”

Spanyolország

AS: “Az összes ünnepség közül, melyen Lewis Hamilton a hatodik világbajnoki címét ünnepelve részt vett, kétségtelenül az Abu-dzabi Nagydíj volt a legnagyobb. És ezt ő maga rendezte.”

Marca: “Bár a 2019-es világbajnokság Lewis Hamilton abu-dzabi győzelmével zárult, a futam igazi hőse Carlos Sainz Jr. volt. A McLaren spanyol pilótája az utolsó 12 körben a 14.-ről a 10. helyre jött fel.”

Olaszország

Corriere dello Sport: “A Mercedes pilótája újabb sikerrel fejezte be diadalmas szezonját.”

Tuttosport: “A Mercedes versenyzőjének minden oka megvan az elégedettségre, a Yas Marinán is nyert és uralkodóként fejezte be az idényt.”

Ausztria

Kurier: “A régi-új bajnok, Lewis Hamilton a szezonzárón is megmutatta, hogy ő a világ legkomplettebb pilótája: pole-pozíció, leggyorsabb kör (körrekorddal), futamgyőzelem. 413 pontjával új egyéni csúcsot ért el.”