Olvass tovább

2012: Hagyjatok békén, tudom, mit csinálok

Kimi Räikkönen száját hagyta el a fenti üzenet, melyet versenymérnökének címzett a futam hevében. Ez volt a kétéves kihagyás utáni első győzelme. Vettel sem ment rosszul a balesetekkel tarkított futamon, a bokszutcából rajtolva állt fel a dobogó legalsó fokára.

2014: A duplapontos futam

A futamon Bernie Ecclestone ötlete miatt dupla pontokat osztottak, hogy a világbajnokság még inkább kiélezett maradjon a végsőkig. Végül ez nem játszott közre a végeredményben, noha itt dőlt el Lewis Hamilton javára a bajnokság 2014-ben Nico Rosberggel szemben, akit technikai probléma hátráltatott az utolsó futamon.

2016: Rosberg világbajnok

Apja után 2016-ban a fiú, Nico Rosberg is megnyerte a világbajnokságot. Akkor még nem gondoltuk, hogy utoljára látjuk őt versenyzőként az F1-ben. Aznap két másik pilóta, Felipe Massa és Jenson Button is az utolsó versenyét teljesítette – legalábbis ez volt a terv. Massa aztán maradt még egy szezont a Williamsnél, míg Button az Indianapolisban versenyző Alonso helyére ugrott be egyszer.



2018: “Lógok, mint egy tehén”

Számos emlékezetes pillanattal ajándékozott meg minket a tizedik Abu-dzabi Nagydíj. Nico Hülkenberg már az első körben fejre állt, de voltak izgalmas csaták is. Ez volt Alonso utolsó F1-es fellépése, a spanyol Hamiltonnal és Vettellel együtt égette a gumit a célegyenesben a leintést követően.



Kövesd Facebook-oldalunkat, hogy ne maradj le a Forma-1 legfrissebb híreiről!