A 2021-es szezonnal kezdődő, új Forma-1-es érában számos dolog fog változni az autókon, a “szívük” azonban marad a régi, vagyis megőrzik a 2014-ben bevezetett V6-os turbóhibrid motorformulát. A négy beszállító – a Mercedes, a Ferrari, a Honda és a Renault – sikeresen elérte a célját, így még a hőenergia-visszanyerő rendszer (MGU-H) sem repül.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto biztos benne, hogy a következő néhány évben közelebb kerülnek egymáshoz a motorgyártók. „Lesznek szigorítások, ebből adódóan hisszük, hogy nem lesz szükség olyan szintű fejlesztésre, mint manapság. Várható, hogy lesz néhány elem, amiket be fognak fagyasztani” – gondolja az olasz szakember.

„E tény miatt, miszerint bizonyos komponenseket már most elkezdtünk befagyasztani, úgy gondoljuk, hogy ebből egyes fejlesztési szakaszokban igen csekély előny származik majd csupán. Ez pedig jó a fenntarthatóság szempontjából. Így mindannyiunknak meggyőződése, hogy lesz majd egyfajta összezárás. Már most is közeledünk egymáshoz, és ez a következő periódusban végbe is fog menni, egészen biztos.”