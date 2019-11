A 2015-17 közötti három siralmas mclarenes év után a Honda 2018-ra a Toro Rosso kizárólagos motorpartnere lett, majd az idei évre a nagycsapat, a Red Bull Racing is a japánok erőforrására váltott.

A Red Bull nem járt rosszul a Renault lecserélésével, a csapat nagyjából ugyanúgy szerepelt, mint a megelőző idényekben, ami a Honda tekintetében óriási előrelépést jelentett.

Az idei pole-ok és futamgyőzelmek biztatóak voltak, ám a Red Bull és a Honda szerződése csak 2020 végéig szólt, a japánok pedig még a napokban is arról beszéltek, hogy az eredmények mellett más, főképp pénzügyi tényezők is beleszólnak abba, maradnak-e a 2021-ben kezdődő új korszakra.

Most itt a válasz: a felek 2021-re meghosszabbították az együttműködést, azaz a Honda és így a Red Bull is marad az F1-ben, igaz, a bejelentés kizárólag 2021-et említi, a további folytatás nyitottnak tűnik, valószínűleg az eredményektől függ majd.

