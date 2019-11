88. Forma-1-es pole-ját szerezte a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj időmérő edzésén Lewis Hamilton, ezzel a brit idén ötödjére, a németországi hétvége óta pedig először zárt az élen szombaton. A hatszoros világbajnok mögé, a második helyre kvalifikálta magát Valtteri Bottas a másik Mercedesszel – ám a finn a motorcseréje miatt csak a rajtrács végéről várhatja a startot, így a Red Bull-os Max Verstappen indulhat még az első sorból, a harmadik rajtkockát pedig a ferraris Charles Leclerc örökli meg.

Az időmérő edzést követően az első három helyezettel a korábbi F1-es pilóta, a 2010-ben DTM-bajnoki címet nyert Paul di Resta készítette.

Lewis Hamilton, Mercedes (1.): „Hosszú ideje próbáltam újra pole-t szerezni, szóval leszegtük a fejünket, a srácok pedig nagyszerű munkát végeztek. A tegnapi nap eléggé ingadozóra sikeredett, így össze kellett szednem magamat. Végül a mérnökökkel végzett kemény munka segítségével sikerült közös nevezőre jutnom az autóval. Bármikor jövök ide, Abu-Dzabiban nagyszerű a közönség, rengeteg szeretet vesz itt körül minket. Sosem adjuk fel, mindig van lehetőség a javulásra. Csapatként így is sokat fejlődtünk, főként az utóbbi versenyeken. A 2.0-s verziójú Valtteri nagyon gyorsnak bizonyult, különösen ezen a hétvégén. Az pedig végképp különleges, hogy egy pole-lal mondhatok búcsút ennek az autónak.”

Valtteri Bottas, Mercedes (2.): „Csapatként erős napot zártunk; nagyon jó a tempónk, igaz, nem éreztem annyira jól magamat az autóban, mint tegnap, de úgy vélem, Lewis is javult. Azzal, hogy csak az utolsó helyről indulhatok holnap, bennem lesz a küzdőszellem. Hiszek benne, hogy bármi összejöhet, mert az autónk nagyon jó. Általában amúgy is erősebbek vagyunk vasárnaponként, szóval mindent beleadunk majd. Akár a dobogó is elérhető.”

Max Verstappen, Red Bull (3.): „Ma ennyi volt a maximum, a Mercedes meglehetősen domináns ezen a pályán. Összességében viszont elégedettek vagyunk, jó, hogy az első sorból indulhatunk majd. A versenyen még lehet esélyünk, meglátjuk, mi történik.”