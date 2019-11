Olvass tovább

„A 3-as kanyar kijáratán tudtam, hogy necces lesz a vége, de őszintén szólva nem akartam megelőzni Sebastiant” – tette hozzá, majd kitért a vasárnapi esélyekre. „Igen, határozottan [megnyerhetem még a versenyt – szerk.]. A rajtnál némi kockázatot kell majd vállalnom, mert Max előtt kellene végeznem a bajnokságban.”

Leclerc-t a mostani malőr azért is érintheti érzékenyen, mert csak nyolc századdal maradt el Max Verstappentől, akivel harcban van a harmadik helyért az egyéni összetettben – pillanatnyilag 11 pont a különbség kettejük között.

Vettel is megszólalt az ügy kapcsán, ő a forgalmat okolta. „Úgy láttam, Albon előtt is ott volt az egyik McLaren, szóval nem hiszem, hogy ez bárkinek is a hibája volt, hogy Leclerc nem tudta megkezdeni a második körét” – összegezte gondolatait Vettel. „Kár ezért mindenesetre. A gumijaim is hidegek maradtak, így már az első kanyarban rontottam. Meglátjuk majd, mi lesz holnap.”

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto azonban elismerte, hogy direkt akarta a sor végére küldeni az autóit a csapat – csak a dolgok nem úgy sültek el, mint arra számítottak. „Tudtuk, hogy nem leszünk igazán versenyképesek, így próbáltunk kockáztatni az utolsó körön. Ezért utolsóként jöttünk ki, de túl sűrű volt a forgalom a pályán, ezért feltorlódtunk. Tisztában voltunk ennek rizikóival, és nem is jött ki ma a lépés.”

„Ami összességében az autóinkat illeti, hiányzik a leszorítóerő, ez a legfőbb probléma” – utalt arra Binotto, miért lassabbak a vörös paripák ezen a hétvégén a Mercedeseknél és Verstappen Red Bulljánál. Mindenesetre a nyilatkozatok alapján úgy fest, hogy Leclerc elúszott körének hátterében sokkal inkább egy kisebb stratégiai melléfogás és a balszerencse áll, mintsem egy olyan csapaton belüli összezördülés, ami két héttel ezelőtt mindkét versenyző kiesését eredményezte Brazíliában.