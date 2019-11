A Forma-1-ben több mint egy évtizedes tilos a dohányreklám, és egészen a tavalyi évig csak a Ferrarinak volt – rejtőzködő – dohányszponzora, a Philip Morris.

Tavaly a Ferrari-partner a hagyományos dohánytermékek alternatívái felé mutató kampányt indított az olasz csapatnál, idénre pedig a McLaren is dohánygyártóval társult, az ezredforduló idején saját F1-csapatot is működtető British American Tobacco jelent meg náluk, szintén cigaretta-alternatívákkal.

Bár a Ferrari és a McLaren is kapott kritikákat a dohányos kapcsolatokért, az előbbi alakulatnál csak a név és a festés alkalmankénti változtatásával reagáltak, a wokingiak pedig még rá is erősítenek a viszonyra 2020-ban, jelentették be a szezonzáró hétvégén. Jövőre a BAT a McLaren “első számú” – de nem névadó – partnere lesz az F1-ben és a wokingiak Indycar-projektjében is.