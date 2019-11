A Mercedes pilótája, Valtteri Bottas a hétvégi Forma-1-es szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj előtt rövid közleményben tudatta, hogy házassága véget ért, eddigi feleségével, az úszónő Emilia Pikkarainennel ezután külön utakon járnak.

A pár hosszú évek óta együtt volt, de csak 2016 nyarán keltek egybe.

A 30 éves Bottas a közleményben azzal indokolta a válást, hogy a versenyzői karrierje miatt mindkettejüknek jobb külön, majd köszönetet mondott feleségének a támogatásért, hangsúlyozta, hogy örökké hálás lesz neki a közös élményekért. A pilóta többet nem kíván a válás témájával foglalkozni a nyilvánosság előtt.

Érdekes, hogy egy napra két családi jellegű hír jutott a Forma-1-ben: míg Bottas válik, a ferraris Sebastian Vettel épp annak örül, hogy háromszoros apuka lett.

Unfortunately I have to share you the news that the marriage between Emilia and myself has come to an end: pic.twitter.com/EyaRI6Fp73

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) November 28, 2019