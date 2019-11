A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto az Abu-dzabi Nagydíj előtt válaszolt néhány olyan kérdésre, amelyek a szurkolóktól érkeztek. Megkerülhetetlen téma volt természetesen Sebastian Vettel és Charles Leclerc brazíliai ütközése, amely után több megbeszélés is volt házon belül.

“Már vasárnap, a verseny után leültünk beszélni, ahogy a rákövetkező napokban is” – mondta Binotto.

“Hárman közösen, illetve négyszemközt is átbeszéltük az esetet. Megértették, hogy ami történt, elfogadhatatlan volt. És most már azzal is tisztában vagyunk, hogyan kell folytatnunk.”