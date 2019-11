A hétvégén következik a 2019-es Forma-1-es idény utolsó hétvégéje, ám a vasárnapi Abu-dzabi Nagydíjjal nem zárul le a munka, jövő kedden és szerdán ugyanis a csapatok közös gumiteszten vesznek majd részt, hogy véglegesen eldőljön, 2020-ra elfogadják-e a Pirelli új fejlesztésű abroncsait vagy maradnak a már ismert idei specifikációnál.

“Abu-Dzabi egy igen hosszú idény végét jelenti, de a munka a verseny után is folyik tovább, az F1-gyel és az F2-vel is tesztelünk majd a 13 colos és a 18 colos gumikkal is. Összesen körülbelül 4500 gumit viszünk Abu-Dzabiba a versenyre és a tesztre, a szokásos mennyiség több mint kétszeresét” – mondta a Pirelli motosportfőnöke, Mario Isola.

“A futamot követő kétnapos F1-es teszt különösen fontos lesz, ugyanis lehetőséget ad a csapatoknak arra, hogy reprezentatív körülmények között, a célra hangolt autókkal hasonlítsák össze a 2019-es és a 2020-as gumikat” – folytatta.

“Persze előtte még ott az utolsó futam. Jó esély van rá, hogy a hétvégén újabb körrekordok dőljenek meg, miután a csapatok mostanra maximálisan kiismerték a 2019-es abroncsokat” – jósolta Isola.