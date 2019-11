Robert Kubica visszatérése nem lett ugyan igazi tündérmese, de a lengyel alapvetően jó benyomást tett a csapatokra. Kubica már hetekkel ezelőtt bejelentette, hogy a szezon végén elhagyja a Williamst, ezután valóságos versenyfutás indult érte.

Több csapat is szerette volna leigazolni teszt- és fejlesztőpilótának, mostanra úgy tűnik, megvan a befutó.

A GPToday információi szerint Kubica (és persze főtámogatója, a lengyel állami olajvállalat) a Racing Point ajánlatát fogadta el, hamarosan a szerződéskötésre is sor kerülhet.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a PKN Orlen a következő szezontól a Racing Point egyik szponzora lesz, a lengyelek vélhetően itt tudták a legjobb üzletet kötni. Kubica a tesztpilótáskodás mellett versenyezni is szeretne, akár a DTM-ben is kiköthet.

Az egy körön Kubicát tönkreverő George Russell számára hiányozni fog a lengyel személyisége és tudása. “Nagyszerű a kapcsolatunk Roberttel, jól kijövünk egymással” – mondta Russell. “Hihetetlenül vicces srác, és hihetetlenül sokat tud technikailag.”

“Nagyon sokat tanultam arról, hogyan beszélget a mérnökökkel és milyen visszajelzéseket ad. Megmutatta, mennyit kell fejlődnöm ahhoz, hogy még teljesebb versenyző legyek.”