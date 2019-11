“Az új konstrukciót eltérő guminyomáshoz terveztük, mivel az autók fejlődésének követésére a konstrukció érintetlenül hagyása mellett az egyetlen való eszközünk a nyomás emelése lenne. Ha nem akarjuk növelni a nyomást, akkor szerkezeti ellenállást kell javítanunk, és az új gumikkal pontosan ezt is tettük” – magyarázta az olasz gyártó motorsportfőnöke, Mario Isola.

“Szeretnénk, ha Abu-Dzabiban, ahol lesz idő az autók beállításaival, az aerodinamikával is foglalkozni, több szettet is kipróbálnának a pilóták az összehasonlítás érdekében, a 2019-es és a 2020-as nyomásokat is figyelembe véve. Fontos, hogy megbízható és összehasonlítható adatokat kapjunk, hiszen az új konstrukciót a korábbitól eltérően kell használni.”

“Változás esetén eltart egy darabig az új gumikhoz való hozzászokás, a gumik kiismerése és az, hogy sikerüljön kihozni belőlük a maximumot. Minden évben ez van. Tavaly a csapatok ellenezték a 2019-es gumikat is, de végső soron mégis előrelépést jelentettek, hiszen csökkent a hólyagosodás. Azért nem nullára, de jelentősen. A keverékeket sikerült megfelelően tagolni, általában hét-kilenctized a körönkénti különbség köztük. A kopás nagyjából hasonló, így mindhárom keveréket használták a futamokon különböző stratégiák mellett.”

“Szeretnénk, ha Abu-Dzabiban rendesen kitesztelnék a 2020-as gumikat és után minden adatot kielemezhetnénk. A csapatoknak megvan a joga a változtatás kérésére, ha több mint 70 százalékuk egyetért – és a döntés műszaki bizonyítékokon alapul azt illetően, hogy a 2019-es gumi tényleg jobban működik, mint a 2020-as –, akkor részünkről nem probléma a 2019-es gumik megtartása. Azt sem elleneznénk.”

“Ha viszont Abu-Dzabi visszaigazolja a fejlesztés során látott eredményeinket, akkor a 2020-as irányba indulunk. Pillanatnyilag a 2020-as a homologált specifikáció, jelenleg úgy vagyunk vele, hogy az lesz a jövő évi új gumi.”