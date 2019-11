Kimi Räikkönen már nem az egyedüli versenyző a családban, kisfia, Robin is gokartozik már. A finn azóta sokkal inkább érti szüleit.

“A gyerekek megváltoztatták az életemet, ha ők nem lennének, teljesen másmilyen lenne minden” – mondta Räikkönen. “A versenyzés természetesen sok időt vesz el, de soha nem ez volt a legfontosabb dolog az életemben.”

“A gyerekek azok. Nem móka és kacagás minden egyes nap, de az élet már csak ilyen. A céljaim is megváltoztak.”

“Abban a pillanatban, hogy apa leszel, többet kezdesz aggódni. Ez nem mindig kellemes, de ezzel a szereppel jár.”

“Az a tény, hogy a fiam már gokartozik, természetesen nem igazán segít. Most már minden veszéllyel tisztában vagyok, gyerekként persze nem látod ezeket.”

“Csak most értettem meg a szüleim akkori aggodalmait, és ez borzalmas: most ugyanazt csinálom én is, mint akkor ők.”