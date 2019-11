Olvass tovább

Ecclestone egy évtizedes, annak idején elutasított ötletét is újra elővette:

“Én dobnám a pontokat. A konstruktőröknél maradhatnak a pontok, de az egyéniben ne legyenek. Én érmeket osztanék, aranyat, ezüstöt, bronzot. Sokkal jobban mutatna. Lehetne mondani, hogy bronzot vagy ezüstérmet szereztem, ahelyett, hogy 186 pontot vagy akármennyit. Az kit érdekel?”

“Ezzel igazodnánk a többi sporthoz is. A bajnokság is tovább maradna nyitott, még akkor is, ha valaki megnyerné a futamok többségét az idény első felében. Amúgy is, a győzelem ért már 9 pontot, aztán 10-es, most meg 25 pontot, így semmit sem jelentenek a rekordok. Elég idegesítő.”