Corriere dello Sport: “Rémálom a Ferrarinak. Dupla öngól. Vettel és Leclerc is kiesett, miközben egymással csatáztak. Vannak győzelmek, amelyekkel a legédesebb álmok válnak valóra, és vannak vereségek, amelyek még a legsötétebb rémálmokat is felülmúlják.”

Olvass tovább

“Nem szeretnék véleményt mondani arról, hogy ki is volt a felelős az ütközésért. De talán jobb lenne, ha valamelyikük Hamilton példáját követve azonnal vállalná a felelősséget” – utalt arra, hogy a hatszoros bajnok a futam után azonnal feltette a kezét a Red Bull-os Alexander Albon kipörgetése miatt.

“Sosem jó, ha a csapattársak kiütik egymást a versenyből, főleg nem akkor, ha nem is valami jó eredmény a tét, ahogy ebben az esetben is volt, hiszen legfeljebb a 3. helyre hajthattak.”

“Miután a nyári szünet után megnőtt a feszültség, egy kicsit lenyugodni látszottak a dolgok a Ferrarinál. De Mattia Binotto most nehéz feladat előtt áll, helyre kell tennie a dolgokat, ahogy maga is mondta a verseny után. Bele kell állnia, tudatnia kell a pilótákkal, hogy mi a felelősségük, ami Maranellóban azt jelenti, hogy a csapat az első, nem az egyén – márpedig vasárnap nem ez érvényesült.”

“Ha a Ferrari szeretné megtörni a Mercedes uralmát, nemcsak versenyképesebb autóval kell előállniuk, hanem azt is el kell érniük, hogy ne legyenek újabb ehhez hasonló incidensek. A Forma-1 csapatsport, és különösen igaz ez a Ferrarinál” – mutatott rá Brawn.

A Ferrari-főnök kifelé továbbra is igyekszik kisebbíteni a gondokat, azt mondja, inkább örülhetnek annak, hogy két ennyire versenyképes és versengő pilótájuk van:

“Továbbra is meggyőződésem, hogy ez luxusprobléma, hiszen mindketten jó versenyzők. Nagyon jó versenyzők. Kiváló mércét jelentenek a másiknak, és azt is láthattuk, hogyan fejlődtek, az idény második felében Seb is nagyon gyors volt. Szóval összességében ez egy luxusprobléma.”

Ha luxusprobléma is, attól még probléma, így a fő kérdés az, hogyan kezeli majd a főnök. Binottót megkérdezték, hogy vajon náluk is működhetne-e valami olyan, mint a Mercedesnél Lewis Hamilton és Nico Rosberg idején, amikor az incidenseik után írásos szabályrendszert alakítottak ki az egymás elleni küzdelemre vonatkozóan.

“Nem tudom, Toto mit csinált, nem szeretném azt véleményezni, de igazából nem is érdekel” – mondta erre.