A Ferrari a 2019-es évre jelentős motorfölénybe került, a riválisok a szezon kezdete óta arról spekuláltak, hogy Maranellóban milyen trükkös újítással, esetleg szabálytalan megoldással jutottak előnyhöz.

A Ferrari a sejtetések, vádak közepette is végig kitartott amellett, hogy motorja szabályos, és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) ellenőrzésein is mindig átment az erőforrás, ám a két héttel ezelőtti Amerikai Nagydíj előtt történt valami: a Red Bull megkeresése alapján az FIA technikai direktívát adott ki, amely kizárta az üzemanyag-átfolyásmérővel – jelkihagyásos alapú, a kiugró értékeket elrejtő – való ügyeskedést, a Scuderia teljesítménye pedig látványosan vissza is esett Austinban. (Bár állításuk szerint az autó aerodinamikai beállításai álltak a háttérben.)

A Red Bull-os Helmut Marko a héten arról beszélt, hogy tudomása szerint a Mercedes alaposan kikutatta a Ferrari-motor lehetséges trükkjeit, és most itt is az eredmény: az FIA a Brazil Nagydíj előtt újabb technikai direktívával szigorított, a 38-as dokumentum tisztázza, hogy a hűtőrendszerből semmilyen formában nem kerülhetnek éghető anyagok (hűtésre használt olaj) a motortérbe, írja a német Auto Motor und Sport.

A lap szerint a következő hetekben további hasonló direktívák is várhatóak, azaz az FIA alaposan körbelövi a témát, a lehető legtöbb trükközési lehetőség kizárására törekedve.