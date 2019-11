Az amerikai Haas-csapat 2016-ban mutatkozott be a Forma-1-ben, és a Ferrarival való szoros technikai együttműködésüknek köszönhetően rögtön versenyképesnek is bizonyult. Az alakulat hullámzóan, de időnként kimondottan jól szerepelt 2017-ben és 2018-ban is, ám az idei évre pocsék, fejleszthetetlen autót építettek, ez lehet az eddigi legrosszabb idényük.

A csapatnál a kezdetek óta dolgozó Romain Grosjean néhány napja azt állította, az alapító-tulajdonos, az F1 előtt már sikeres NASCAR-csapatot irányító Gene Haas megértő a nehézségeiket illetően, de a csapatfőnök, Günther Steiner egy friss interjúban arról beszélt, hogy az amerikai üzletembernek azért vannak kétségei a jövőt illetően.

“A fő baja a teljesítményünk. Kinek tetszene úgy az F1, ha nem lehet vele keresni? Komoly befektetés volt a csapat” – mondta a Racer magazinnak.

Ahogy a többi csapatot, a Haast is 2020-ig köti a szerződése az F1-hez, a 2021-től kezdődő – a remények szerint az erőviszonyokat és a pénzügyeket tekintve is kiegyenlítettebb – új korszakra még nem kötelezték el magukat.

“Gene ugyanúgy van ezzel, mint bármelyik jó üzletember. Át kell gondolnia, mit szeretne, de nem áll negatívan a dologhoz. Tény, hogy vannak kétségei, ahogy mindenki másnak is, ami újdonság, de üzleti szempontból teljesen normális” – magyarázta Steiner.